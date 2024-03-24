台男睹警蹤 踩油門墮崖亡

台灣台北市一名王姓男子上周四獨自駕車前往台東縣海端鄉利稻村某農場停車場，待車內超過一小時未有落車，引起農場主人擔憂而報案。當警方到場後，王男駕車加速衝撞護欄，墜落20米深坡身亡。台東縣警察局關山分局表示，已報請台東地檢署相驗。（綜合報道）