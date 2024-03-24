3月24日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月24日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
台男睹警蹤 踩油門墮崖亡
台灣台北市一名王姓男子上周四獨自駕車前往台東縣海端鄉利稻村某農場停車場，待車內超過一小時未有落車，引起農場主人擔憂而報案。當警方到場後，王男駕車加速衝撞護欄，墜落20米深坡身亡。台東縣警察局關山分局表示，已報請台東地檢署相驗。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240324-0324_00178_031/台男睹警蹤--踩油門墮崖亡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc