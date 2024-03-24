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山西牌樓擋路 清拆待協商
山西省太行一號旅遊公路近日被發現有牌樓佔據路面約三分之一區域，當地村幹部上周四表示，涉事牌樓建成至今已10多年，是先有牌樓後有路。談及會否及何時拆除牌樓時，村幹部稱需召開村民代表大會徵求意見。平定縣交通局則表示，會進一步協商拆除牌樓。（綜合報道）
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