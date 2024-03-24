無臂男遭索殘疾證 武漢地鐵發文致歉

【本報綜合報道】湖北武漢一名男子上周四乘坐地鐵，在雙手明顯殘疾的情況下仍被要求出示殘疾證，才能享受無障礙通行，引發爭議。地鐵客服回應稱，現有規定是必須出示相關證件，核驗後才能享受無障礙通行，會反饋給相應執管部門進一步考慮可行性。武漢地鐵翌日再發聲明，對事件給事主帶來不便深表歉意。

影片顯示，李先生在乘坐地鐵不果後與工作人員爭執，後者則不斷向李先生解釋。由於李先生沒有帶殘疾證，最終自行買票乘車。李先生指，自己沒有雙手，沒有帶殘疾證，即使帶了也拿不出來，工作人員卻不顧自己明顯殘疾的外表，聲稱必須要看證件，感覺很不人性化。武漢市2021年9月30日起，允許所有持武漢市殘疾人士免費乘車卡的殘疾人士，可以免費乘坐市內公共交通，推行優惠政策對象擴大到所有持證殘疾人士，包括具有本市戶籍的持有效期限內證件的各類殘疾人士，以及非武漢市戶籍的持有效期內證件和居住證的殘疾人士。

男子曾任運動員及企業家 事件曝光後，無臂男子的身份在網上曝光，結果發現他的的身份不簡單。他名叫李豐強，8歲時因高壓電擊而失去雙臂，後來成為一名殘疾人士游泳運動員，曾入選國家殘疾人士游泳隊，2002年參加全國游泳競標賽100蝶泳和50米蝶泳中奪得冠軍，分別打破了世界紀錄和全國紀錄。從2004年開始，李豐強還創辦多家企業，如服裝加工廠、游泳培訓中心及拖把廠等，公司員工基本上都是殘疾人士，為上千人提供就業機會。