腳踢幼童扯褲打屁股 惡師道歉

【本報綜合報道】江西省撫州市東鄉區一間幼稚園近日出現虐童事件，一名女老師竟腳踢幼童，更當眾脫下對方褲子打屁股。影片曝光後引來關注，東鄉區教體局上周五回應稱，涉事老師沒有教師資格證，隨後不能繼續在園內任教，也不允許她在東鄉區教育系統工作，若日後欲考取教師資格，該部門也會將其列入黑名單。教育部門將就事件進行通報和約談園長，從嚴管理幼稚園。

涉事老師無資格證 網傳影片顯示，一名女子帶着多名幼童在室外玩耍，她突然衝上前用腳踢向多名孩子，又按倒其中一人，扯下他的褲子打屁股。影片曝光後，有網民表示，事發於東鄉區的「快樂寶貝貴族幼兒園」，而涉事女子便是園內的老師。當局曾派員到場調查，發現被打孩子的屁股上有一條輕微的痕迹，證實涉事老師確實動手打孩子屁股。

幼稚園的楊姓園長表示，涉事老師已在幼稚園內工作逾一年，當日上午帶孩子在露天操場練習跳舞，但因有幾個孩子不聽話，所以她心急動手，但無對孩子造成實質傷害。楊女士強調，涉事老師事後已道歉，孩子家長也表示諒解，園方目前已對涉事老師進行批評。東鄉區教體局一名工作人員表示，涉事幼稚園是民辦幼稚園，不是所有老師都有教師資格證。