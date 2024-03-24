律師常食生醃發燒 驚揭感染3寄生蟲

浙江省杭州市一名52歲律師喜歡品嘗美食，每周要吃3到4次生醃，後因發燒許久不愈，於是前往醫院就診，結果發現同時感染包蟲、豬帶絛蟲、曼氏裂頭蚴3種寄生蟲。

周先生（化名）因工作需經常出差，到各地喜歡品嘗美食，蛙肉、蛇膽來者不拒，日前開始發燒，肚子也不舒服，因偶有咳嗽，他以為是流感，但自行服藥後效果不明顯，發燒大半個月後往浙江大學醫學院附屬第一醫院求醫。

血液中嗜酸性粒細胞超標 檢查顯示，周先生血液中的嗜酸性粒細胞升高數十倍、肝功能異常，肝臟上滿布小膿腫。

由於周先生喜歡吃生醃，醫院感染病科楊鳳玲副主任初步判斷是寄生蟲感染。進一步檢查顯示，周先生的包蟲IgG抗體、豬帶絛蟲IgG抗體、曼氏裂頭蚴IgG抗體均呈陽性，證實感染3種寄生蟲。經醫院殺蟲、抗感染治療後，周先生病情獲得控制，目前已出院。

包蟲主要是食用被蟲卵污染的食物和水等，經消化道感染；豬帶絛蟲一般是因為進食生的或未煮熟的受囊蟲感染的肉製品或被蟲卵污染的食物；曼氏裂頭蚴的感染途徑包括生食或半生食含裂頭蚴的蛙肉、蛇肉、黃鱔、泥鰍或鳥肉等。3種寄生蟲可寄生在多種組織、器官，產生症狀，嚴重時會造成後遺症及永久性損傷。

楊鳳玲提醒，酒醃、醋泡、鹽醃等不能完全殺滅生肉、生食中的寄生蟲和細菌。海鮮和淡水魚蝦蟹螺中可能攜帶的寄生蟲包括肝吸蟲、薑片蟲、肺吸蟲及異尖線蟲等。如果食用生食後嗜酸性粒細胞指標顯著超標，要警惕感染寄生蟲的可能，盡快治療。本報綜合報道