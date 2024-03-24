釣客迷航漂流福建 台接回

大陸有關部門上周五曾發布消息稱，將於翌日上午9時在晉江海域與台方辦理交接，讓吳男先行返回台灣，胡男因隱瞞現役台軍士官身份仍滯留大陸。吳男家人昨天清晨準備前往碼頭接人，直至早上近11時，雙方仍未完成移交手續。包括台灣金門縣縣長陳福海在內，立委陳玉珍及海巡署等部門官員都在金門岸邊等候。

由於海上開始起霧，海上交接程序也陸續進行中，台方分別派出100噸及30噸船艇前往接人接船。雙方中午在金泉航道水域完成移交，吳男目前已順利抵達金門料羅港與家人團圓。台陸軍金門防衞指揮部當日稱，金門守備大隊迫炮副班長胡姓士官，在休假期間出海釣魚，因大霧迷航失聯，曾主動聯繫家屬及所屬部門，已由陸方海警尋獲，人員平安。