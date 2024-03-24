仁愛礁又衝突 菲稱運補船遭射水炮 華指擅闖滋事

中菲南海爭端持續，雙方昨日在南沙群島仁愛礁附近海域爆發新一輪摩擦。菲律賓指控，兩艘中國海警船發射水炮攻擊菲方一艘運補船，造成嚴重損毀。中國外交部發言人同日回應指，菲律賓不顧中方堅決反對，執意派遣一艘運補船和兩艘海警船擅闖仁愛礁鄰近海域，企圖運送建築物資，維修加固非法坐灘軍艦。中國海警依法在海上採取必要維權舉措，堅決攔截菲方船隻，成功挫敗菲方圖謀。

菲律賓海岸防衞隊發言人塔列拉表示，護送運補船的巡邏船被一艘中國海警船及兩艘疑似海上民兵船隻包圍封鎖，隔離在運補船之外，塔列拉批評中方海上力量無視防止海上碰撞的國際規定。菲軍公布片段顯示，一艘中國海警船在運補船前方左至右橫過，運補船更受到兩艘中國海警船的水炮夾擊，強大的衝力導致木造船身受損，並在海上打轉，菲律賓巡邏船其後駛近提供協助。運補船本月稍早在仁愛礁附近，遭中國海警船水炮擊中受損。

不滿菲運建材加固坐灘軍艦 中國海警局新聞發言人甘羽稱，菲律賓在上輪運補僅18天後違背承諾，再次派出兩艘海警船和一艘運補船擅闖仁愛礁鄰近海域，圖謀向其非法「坐灘」軍艦實施非正常運補，運送建築材料，藉機侵權挑釁滋事，一意孤行蓄意破壞南海和平穩定。現場菲補給船不顧中方多次勸阻警告和航路管制，仍強行衝闖侵入。中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，處置合理合法、專業規範。中方警告菲方，玩火者必自取其辱，中國海警全時嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

澳洲英國發聲明批評解放軍 澳洲外交部長黃英賢、國防部長馬爾斯，與英國外交大臣卡梅倫、國防大臣夏博思，上周五在南澳省阿德萊德舉行外交與安全對話，會後發表聯合聲明。聲明提到，中國艦船最近在南海仁愛礁，對菲律賓船隻作出不安全和破壞穩定的行為，直接點名中國在南海的行動頗為不同尋常。

中國駐英國使館發言人指出，英澳美繼續推進所謂三邊安全夥伴關係，本質上是通過軍事合作挑動軍事對抗，是典型的冷戰思維，加大核擴散風險，加劇亞太軍備競賽，破壞地區和平穩定。中方對此嚴重關切、堅決反對，敦促相關國家摒棄冷戰思維，停止拼湊小集團，停止給區域和平穩定製造麻煩。本報綜合報道

中國海警船（左）靠近菲方船隻（右）。 菲律賓船隻（上）補給馬德雷山號（下）。 中國與菲律賓在南海部分衝突一覽