與全球南方敵對 歐盟續當美附庸

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利最近公開承認，西方對全球控制的年代已經終結，「全球南方」已有足夠的政治及經濟力量，不受西方集團支配，世界由單元走向多元化。

博雷利指出，歐盟要有多方面的應對，首先是改善與「全球南方」的關係，避免惡化成為「西方對抗其餘國家」（West against the Rest）。他認為，西方國家領導人已經意識到這個危機，但實際上還未建立具體策略。博雷利同時表示，如今俄烏戰爭及巴以衝突正在加速這個敵對，而非洲薩赫勒地區的國家，亦開始強烈反抗、驅趕新殖民主義的法國及美國勢力，特別是西非國家馬里、尼日爾、布基納法索，更建立民族主義軍政府聯盟維護共同利益，推翻法國的經濟資源剝削和金融控制，對抗外來軍事干預，而俄羅斯更伺機介入，增加其影響力。

西方對抗其餘國家 此外，歐盟如今亦面對經濟危機。早在2022年，歐盟高層已明白到歐洲經濟發展主要依賴俄羅斯的平價能源、中國的巨大市場吸納歐洲高檔商品，以及中國的供應鏈加平價勞動力，可讓歐洲投資生產獲利，並向歐洲提供廉價商品。但俄烏戰爭及中美博弈，迫使歐盟對中俄經濟封鎖和制裁，嚴重傷害歐盟的經濟增長及國民福利。事實上，「西方對抗其餘國家」的說法，已廣泛被西方智庫及主流媒體使用，是今天冷戰的新模式。

博雷利更指出，如今及未來戰場的新態勢，是結合第一次世界大戰戰壕堡壘和無人機的殘酷消耗戰爭。不少軍事專家也認為再沒有地面閃電戰，否則就是核戰。博雷利認為，要解決歐盟如今的困局，就要繼續全力支持烏克蘭，強化北約及提升歐盟的軍事化。然而，這只會更加惡化西方與中俄及「全球南方」的關係，跟他提出的要改善歐盟與「全球南方」關係，自相矛盾！

歐洲重要智庫「歐洲外交關係協會」，在2023年發表的白皮書就警告，繼續拖延俄烏戰爭，只會使歐盟成為美國的附庸，在政治、經濟及軍事上更依賴美國，也使歐盟與「全球南方」更敵對，產生更多衝突。近10年聯合國大會的投票統計就指出，絕大多數情況都是美國聯同西方跟其他國家對立，而俄烏戰爭及巴以衝突後的情況更加兩極化。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻