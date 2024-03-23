世界首例 基因改造豬腎 成功移植活人

美國麻省波士頓一間醫院的醫生前日宣布，成功將一個經基因改造的豬腎，移植到一名仍然在生的62歲男病人體內，為世界首例。醫生表示，若患者確定沒有併發症，很快便可出院，他目前看起來幾乎完全康復。

這項具實驗性的手術於上周六在麻省綜合醫院進行，歷時4小時。用作移植的豬腎經69項基因改造，包括移除3個會引發人類免疫系統排斥的基因、添加了人類基因，以及將豬細胞中可能引起感染的病毒基因滅活。

術後情況良好 料周末出院 接受豬腎移植的患者斯萊曼（Richard Slayman）來自麻省的韋茅斯，手術後恢復情況良好，目前仍在醫院休養，預計最快本周末可出院返家。斯萊曼曾於2018年在這間醫院接受過腎臟移植，但去年因出現腎衰竭迹象而需要重新接受洗腎，並出現洗腎併發症時，醫生於是建議他接受豬腎移植。

斯萊曼表示，基因改造豬腎移植不僅是幫助他，也為成千上萬需要器官移植才能生存的人帶來希望。過往，豬腎曾移植到腦死的病人身上作實驗之用，美國過往亦曾有兩名男子接受了經基因改造的豬心移植手術，不過兩人都在數個月內死亡。本報綜合報道