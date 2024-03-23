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Ig故障 美五千用戶無法登入
美國社交媒體巨擘Meta旗下Instagram於周四故障，美國有逾5,000名用戶無法登入或使用，目前未知故障原因。有網民在網上論壇指，10分鐘內登出7次，有人則以為帳號消失。（綜合報道）
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