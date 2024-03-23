兩岸國際

京都食燒肉腹瀉 11台客送院

台灣一個旅行團周三在日本京都府一間燒肉店用餐後，部分團員疑似食物中毒，11名男女周四送院接受治療。旅行團下榻於兵庫縣西宮市一家酒店，部分團友返回酒店後出現惡心和腹瀉症狀，由酒店工作人員代為報案。（綜合報道）
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