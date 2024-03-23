兩岸國際

持菜刀捅傷3女 熊本漢被捕

警方封鎖案發現場進行調查。 警方封鎖案發現場進行調查。
警方封鎖案發現場進行調查。
【本報綜合報道】日本熊本市一名男子於昨日早上9時15分左右，在中央街區持刀刺傷3名年輕女子，疑兇涉嫌謀殺未遂被捕，傷者送院治理。
警察接報後趕到一幢大樓，場面一片混亂，目擊者指一名女孩從大樓逃出來，渾身是血， 疑兇則拿着一把沾滿血的菜刀。有指疑兇認識被斬的其中一名女性，警方正調查事件。
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