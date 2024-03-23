加國設臨時居民上限 3年減50萬

加拿大臨時居民包括外籍勞工、留學生和庇護申請人，目前總人數超過250萬。移民部長米勒（Marc Miller）表示，政府目標是把臨時居民佔總人口的比例由6.2%減少至5%，即減至約200萬人，以應對房屋供應不足和生活成本上升等問題。米勒將於今年5月與省和地方政府開會，敲定最終方案。移民部門將審查現有計劃，確保符合勞動力市場需求，並剔除系統中的濫用現象。