加國設臨時居民上限 3年減50萬
【本報綜合報道】加拿大政府周四宣布計劃減少臨時居民人數，預計今年稍後將會首次為臨時居民人數設上限，在未來3年內減少人數約20%，相當於減少50萬人。
加拿大臨時居民包括外籍勞工、留學生和庇護申請人，目前總人數超過250萬。移民部長米勒（Marc Miller）表示，政府目標是把臨時居民佔總人口的比例由6.2%減少至5%，即減至約200萬人，以應對房屋供應不足和生活成本上升等問題。米勒將於今年5月與省和地方政府開會，敲定最終方案。移民部門將審查現有計劃，確保符合勞動力市場需求，並剔除系統中的濫用現象。
降聘低工資勞工比例
就業部長布瓦松諾特（Randy Boissonnault）則預告，加拿大將從今年5月1日開始減少臨時外籍勞工數量，調低在食品製造業、木製品和家具製造業，以及住宿和餐飲服務業的僱主可聘用低工資類別勞工比例，由最多30%減少至20%。布瓦松諾特表明，僱主不應把臨時外籍勞工計劃作為避免向加拿大人提供有競爭力工資的手段。
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