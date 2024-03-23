醫生工潮持續 韓下周起吊銷執照

【本報綜合報道】南韓醫生工潮未息，保健福祉部副部長朴敏守昨日指下周起吊銷違反返崗復工令的實習和駐院醫生執照，在作出處分時會考慮相關人員此前有否表明返崗之意。總理韓德洙宣布，政府將於下周一再調派247名公共衞生醫生和軍醫，應對醫療界集體行動。

朴敏守還指，醫學院教授計劃集體辭職，政府為與他們對話而不斷與全國醫學院教授緊急對策委員會、全國醫學院教授協議會接觸，並與首爾大學醫學院磋商，呼籲教授們與政府進行無條件對話，避免無意義的爭論。他指出，個別教授可能向實習和駐院醫生、學生公開集體辭職教授名單，目的是向不配合集體行動的教授施壓，這是妨礙自由決策的嚴重問題，霸凌和集體排擠堅守一線教授，政府嚴肅看待此事，會依照原則應對，制訂保護措施支援不辭職的教授。

行醫時間減至每周52小時 另外，醫學院教授團體決定下周一起把門診、手術、診療住院患者等行醫時間縮短至每周52小時的法定工時上限。朴敏守指出這並非離職行為，故不屬於政府下達接診命令的對象。政府早前公布了醫學院擴招名額分配安排，韓德洙承諾會制訂支援方案，以免擴招導致醫學教育品質下降，並擴充全國國立大學附屬醫院的區域臨床教育培訓中心，讓地方大學醫學院畢業生可在當地醫院實習。