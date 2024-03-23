美控蘋果iPhone壟斷 致消費競爭者利益受損

美國聯邦司法部周四向科技巨企蘋果公司提出反壟斷訴訟，指控該公司旗下手機產品iPhone的生態系統造成壟斷，導致其獲得「天文數字估值」，卻犧牲消費者、開發人員，以及作為其競爭對手之手機製造商的利益。

聯邦司法部與16位州及地區檢察總長向新澤西州聯邦法院提出的訴訟指出，蘋果公司的反競爭行為已經超出iPhone及智能手錶Apple Watch業務範圍，並列舉蘋果公司的廣告、瀏覽器、FaceTime及新聞服務，指控「蘋果公司行為過程中的每一步，都建立且強化其智能手機壟斷地位的護城河」。

指阻Apps跨平台兼容性 獲巨利 聯邦司法部指控，為了讓消費者繼續買iPhone，蘋果公司阻擋跨平台通訊應用程式、限制第三方電子錢包和智能手錶的兼容性，並擾亂不屬於蘋果App Store的程式及雲端串流服務。

司法部長加蘭在記者會表示，聯邦最高法院把壟斷權力定義為「控制價格或排除競爭的力量」，他說：「正如我們在訴訟中所述，蘋果公司在智能手機市場擁有這種力量，如果任由其不受挑戰的話，蘋果只會繼續加強其智能手機的壟斷地位。」

蘋果公司：倘成功檢控 危險先例 蘋果公司發表聲明回應時指出，不同意該訴訟的前提，並將對此抗辯；又稱這宗訴訟威脅到公司形象，亦威脅到旗下產品在激烈的市場競爭中脫穎而出的原則。如果成功控告蘋果公司，將阻礙該公司創造硬件、軟件和服務相互交集的技術，也將開創危險先例，賦權政府嚴厲管控為大眾所用的技術之設計。本報綜合報道