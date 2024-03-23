合建核潛艇 英澳達協議

【本報綜合報道】澳洲正在美國及英國的協助下，逐步建立操作攻擊核潛艇的能力。澳洲政府宣布，將由英國BAE Systems及澳洲ASC Pty Ltd根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議建造該國AUKUS級攻擊核潛艇，預計2040年代初期交付首艦。

料2040年代初交付 BAE Systems周四發出新聞稿，表示根據澳洲副總理兼國防部長馬爾斯與英國國防大臣夏博思公布的消息，澳洲建造及操作攻擊核潛艇的計劃踏出下一步。AUKUS協議指出，澳洲及英國未來將操作同一型號的攻擊核潛艇，即AUKUS級，它將採用澳洲、英國、美國的技術，並基於BAE Systems領導的英國下一代攻擊核潛艇設計。

新聞稿形容，AUKUS級攻擊核潛艇將是英國皇家海軍有史以來，操作的最大型、最強大、最先進攻擊核潛艇，預計2030年代後期開始取代現役、目前已經交付5艘的機敏級攻擊核潛艇。英國國防部去年10月授予BAE Systems接近40億英鎊（約393億港元）合約，有關資金可以支持到2028年的下階段AUKUS級攻擊核潛艇研發工作。