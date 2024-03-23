美司令：不派地面部隊赴加薩

庫里拉

【本報綜合報道】美國中央司令部司令庫里拉周四出席國會眾議院軍事委員會聽證會，指出巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月突襲以色列已經永久改變中東地區，讓伊朗等國在區內製造不穩定，直言中央司令部責任區是世上最有可能引發更廣泛衝突，並對美國本土造成直接威脅的地區，但美方不會派地面部隊到加薩地帶。

庫里拉表示，中東地區一年前還處於前所未見的變革進步邊緣，中央司令部責任區現時卻面臨半世紀以來最不穩定的安全局勢，哈馬斯突襲以色列為伊朗等美國對手在中東及其他地區播下不穩定種子創造條件。伊朗數十年來一直致力於透過代理人包圍中東地區，伊朗每個代理人過去6個月都在行動，包括伊拉克、敍利亞、黎巴嫩、加薩地帶、約旦河西岸、也門。此外，中國和俄羅斯亦利用中東地區不穩定趨勢，而且無意緩解地區緊張局勢，並與伊朗加強關係，伊朗向中國出售90%石油，為區內的顛覆和惡意活動提供資金。

料以軍未敲定平民疏散方案 以色列無視美國反對，堅持地面進攻加薩最南端城市拉法，庫里拉表示以軍可能需數周才完全疏散拉法130萬名平民，但不知道加薩地帶有何處可安置平民。他透露有定期與以軍高層溝通，但不會為對方日常行動提供意見，以軍曾經指會在有能力保護和撤離平民時才發動進攻。他相信以軍未敲定方案，以色列亦無向他提供疏散計劃。