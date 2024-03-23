布林肯：以哈或可停火 但存困難

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的停火談判未有進展，自去年10月以哈開戰以來第6次訪問中東地區的美國國務卿布林肯，周四在埃及首都開羅表示，他相信以哈雙方仍然有可能達成停火及人質交換協議，但有困難存在。

布林肯在開羅會見阿拉伯國家外交部長與埃及總統西西後表示，將繼續推動在卡塔爾首都多哈舉行的談判，達成停火及人質交換協議，要實現此目標有很困難的工作要做，相信協議有可能達成。他又稱，以哈雙方分歧已經縮小差距，但存在差距，因此他無法給出達成協議的時間表，「我只能夠說，我們致力於盡一切可能達成協議」。停火及交換人質談判周五重開，以色列總理辦公室宣布，情報機構摩薩德局長巴尼亞周五率團前往卡塔爾，會晤美國中央情報局局長伯恩斯及其他調解代表。

以軍搜希法醫院 殺140武裝 另一方面，以色列軍方連續第4天在加薩地帶最大規模的希法醫院進行搜捕行動，周四發布戰況通報表示，迄今在行動殺死約140名武裝分子，另有600多名疑犯被帶回以色列調查。以色列軍方在周一攻入醫院時聲稱，情報顯示哈馬斯武裝分子近日進入希法醫院並把上址用作指揮中心，以軍仍然繼續在醫院的行動，周四的通報未有給出結束的日期；有以色列傳媒引述軍方官員報道，行動預計還持續幾天。