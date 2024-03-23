也門叛軍彈道導彈 法艦攔截護商船

德亦派直升機 紅海化解威脅 歐盟正式參與紅海護航行動屆滿一個月，近日與也門叛軍青年運動的海上攻防戰愈演愈烈。法國及德國各有護衞艦派出直升機，摧毀來襲的無人機及無人水面艇；法國海軍更罕有實施彈道導彈防禦作戰，保護隨行商船免受攻擊。

歐盟上月19日展開代號「盾牌」的護航任務，行動範圍是紅海、曼德海峽、亞丁灣，法國、德國、意大利、希臘已經在上述海域部署軍艦，支援在區內巡航的美國海軍及英國皇家海軍。歐盟海軍「盾牌」護航任務周三在社交網發文，表示法國一艘軍艦當天在紅海出動一架直升機，擊落一架威脅商業航行的青年運動無人機；涉事軍艦是護衞艦阿爾薩斯號，它今年1月21日起在紅海巡邏，直升機型號為AS565。

德國聯邦國防軍周四公布，護衞艦黑森號當天在紅海擊退針對商船的攻擊，該艦一架海上山貓Mk.88A直升機摧毀一艘無人水面艇。歐盟海軍「盾牌」護航任務同日稍後也在社交網公布，法國一艘軍艦當天在紅海南部海域為商船護航時，攔截及摧毀3枚彈道導彈；網上流傳從接受護航商船拍攝的照片可見，阿爾薩斯號連續發射3枚防空導彈迎戰，型號相信是阿斯特30，這款海基防禦武器能夠攔截短程彈道導彈。

聯軍摧毀無人水面艇 負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，聯軍飛機周四上午成功迎戰及摧毀一艘從青年運動在也門根據地出發的無人水面艇；此外，聯軍部隊成功迎戰及摧毀兩枚從也門飛往紅海的反艦彈道導彈，美國及聯軍艦艇沒有收到人員受傷或船艦受損的報告。通報指出，上述青年運動武器對區內聯軍及商船構成迫在眉睫的威脅，聯軍採取行動旨在保護航行自由，為聯軍艦艇及商船營造更安全航行的國際海域。

自從歐美國家海軍與青年運動交手以來，外界關注作為守方軍艦在衝突初期多次發射昂貴的防空導彈，對付廉價的來襲無人武器系統，會否加快消耗彈藥並阻礙執行任務。最新一輪衝突顯示，由於無人機及無人水面艇速度較導彈慢，歐美國家軍艦改為出動直升機，利用機載武器對付這些威脅，做法顯得更合符作戰效益及比例。

青年運動尋中俄支持 值得留意的是，在青年運動眾多施襲用武器當中，以打擊船艦的彈道導彈最具威脅，原因之一是並非所有護航軍艦具備相對的防禦能力。法國海軍是繼續美國海軍後，第二個在紅海實施反彈道導彈作戰的部隊。美國神盾驅逐艦多次在紅海擊落來襲彈道導彈，單是本月已經有兩次，阿爾薩斯號的加入有助分擔彈道導彈防禦任務。

另一方面，美國傳媒周四引述消息報道，青年運動承諾中國及俄羅斯不會攻擊兩國駛經紅海及亞丁灣的船隻，換取對方政治支持。青年運動與中俄外交官在阿曼談判，青年運動保證中俄船隻在紅海及亞丁灣安全通行，中俄需要提供政治支持，目前未知政治支持的性質，可能是要求兩國在聯合國安理會反對針對青年運動的決議。本報綜合報道