聯大通過決議 盼AI協助貧國

【本報綜合報道】聯合國大會周四以一致形式通過首份人工智能（AI）的決議案，確保這項新技術能夠惠及所有國家、尊重人權，並且「安全、可靠及值得信賴」。

中美俄共同提案 這份沒有約束力的決議案由美國提出，包括中國及俄羅斯等超過120個國家共同提案，目的是消除發達國家和發展中國家之間的數碼鴻溝，確保它們在人工智能的討論中皆處於同等地位，並且確保發展中國家擁有利用人工智能的技術和能力。

決議案承認人工智能發展及使用的加速進程，並強調「迫切需要就安全、可靠和值得信賴的人工智能系統達成全球共識」。決議案亦承認人工智能系統的治理是一個不斷發展的領域，需要進一步討論治理方法。

決議案的主要目標是希望利用人工智能，協助推動聯合國嚴重滯後的2030年發展目標，包括消除全球飢餓和貧困、改善全球健康、確保所有兒童接受優質中等教育，以及實現性別平等。

美國白宮國家安全顧問沙利文本月較早前表示，通過決議案將是促進人工智能安全使用的歷史性一步。美國高級政府官員透露，數月以來就決議案的文本與中國、俄羅斯及古巴等120多個國家進行討論。