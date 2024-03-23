30國參與峰會 支持投資核能

【本報綜合報道】首屆核能峰會周四在比利時首都布魯塞爾舉行，逾30個國家通過共同宣言，承諾把核能作為全球戰略的關鍵組成部分，減少電力及工業部門的溫室氣體排放、確保能源安全、增強能源韌性，促進長期可持續發展和清潔能源轉型。

稱保最高水平安全

宣言強調，核能是可靠及可調度的零排放發電來源，也是清潔能源系統保持韌性及可持續性的堅定支柱。各方承諾，將為充分釋放核能的潛力而努力採取各種措施，包括通過創造有利條件，延長現有核反應堆的使用壽命，並為此提供有競爭力的融資；同時建造新核電站，並及早在世界各地部署先進反應堆。此外，根據各國的不同條例和國情，保持核能最高水平的安全與保安。