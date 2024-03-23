憂特朗普再入主白宮 北約商負更多援烏責任

報道指出，談判由北約主導，目的是把美國國防部協調對烏克蘭軍事援助的部分責任轉移北約，預計今年7月完成討論，未知何時開始新協調安排。外交官員表示，官員一直討論如何協調一個健全制度，保護對烏克蘭援助免受政治風向變化影響，而北約對烏克蘭的支持正在浮現。芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）表示，需要組織一切可以向烏克蘭提供的支持，北約非常適合，芬蘭支持這做法。