憂特朗普再入主白宮 北約商負更多援烏責任
【本報綜合報道】美歐兩地持續協調軍事援助烏克蘭，美國傳媒周四引述知情西方國家官員報道，歐洲國家憂慮美國前總統特朗普可能再次入主白宮，正在商討由北約承擔更多援烏責任。
報道指出，談判由北約主導，目的是把美國國防部協調對烏克蘭軍事援助的部分責任轉移北約，預計今年7月完成討論，未知何時開始新協調安排。外交官員表示，官員一直討論如何協調一個健全制度，保護對烏克蘭援助免受政治風向變化影響，而北約對烏克蘭的支持正在浮現。芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）表示，需要組織一切可以向烏克蘭提供的支持，北約非常適合，芬蘭支持這做法。
馬克龍新相 疑展示強硬對俄
與此同時，法國總統馬克龍周三在總統府愛麗榭宮召開政治會議。據與會人士透露，馬克龍在會上表示：「烏克蘭可能很快淪陷。」另外，馬克龍的攝影師周二在社交網，發布馬克龍打拳的黑白照片；相中的馬克龍咬緊牙關、神情堅毅，重拳打在沙包上。外界認為馬克龍是想展現強硬的形象，對抗俄羅斯總統普京。
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