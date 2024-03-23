歐盟擬俄資產援烏 克宮斥違國際法

【本報綜合報道】歐盟領袖峰會周四起在比利時首都布魯塞爾召開，歐盟原則上同意徵用被凍結的俄羅斯資產大部分孳息收入援助烏克蘭。該筆孳息收入今年可以達到30億歐元（約254億港元），首批10億歐元（約84億港元）最快7月前發放給烏克蘭。惟俄羅斯克里姆林宮周三表明，徵用俄羅斯資產孳息收入是公然違反國際法。

歐盟委員會主席萊恩表示，若迅速完成提案，可以今年7月1日發放第一筆資金，因此取決於歐盟，把孳息收入用於烏克蘭的軍事目的得到強力支持，歐盟也考慮對進入歐盟市場的俄羅斯穀物提高關稅。烏克蘭總統澤連斯基以視像形式發言，感謝歐盟去年12月同意從烏克蘭援助基金撥款，以及最近根據捷克發起的倡議在歐盟以外採購彈藥，強調侵略者應該為戰爭付出最高代價，建議徵用被凍結的俄羅斯資產。

荷蘭向烏提供F16彈藥 荷蘭國防大臣奧隆格倫周三宣布，向烏克蘭提供價值3.5億歐元（約30億港元）的F16戰機彈藥及先進無人偵察機；又稱當丹麥交付首架F16戰機予烏克蘭後，荷蘭會隨即運送同型號戰機。丹麥承諾援助烏克蘭19架F16戰機，荷蘭最初同意提供18架，其後增至24架；挪威將供應5架至10架F16戰機，至於比利時援助數量沒有公布。