華代表斡旋危機 遭烏高官辱罵

達尼洛夫

【本報綜合報道】烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫在周三接受訪問，談到中國政府歐亞事務特別代表李輝有關俄羅斯與烏克蘭會談的建議，不僅故意說錯對方的名字，甚至粗野辱罵，指摘中國代表無權決定烏克蘭何時與俄羅斯談判。

達尼洛夫不滿烏方缺席會談 達尼洛夫接受烏克蘭拉達電視台採訪，稱「沒有人可以在烏克蘭缺席情況下，決定烏克蘭的命運」、「如果有人認為，烏克蘭應該喪失領土主權等權益，那麼他應該把自己擁有的權益送給烏克蘭」。他假裝記不起李輝的全名，僅提到「某個叫輝的人（some Hui）」，主持人傻笑着以手掩嘴。在烏克蘭語及俄語中，「Hui」近似形容男性陽具的髒話。

中國外交部發言人林劍周四回應時表示，不了解達尼洛夫言論有關情況，但重申李輝赴烏克蘭穿梭外交，烏方高度重視中烏關係，高度讚賞李輝穿梭斡旋，並衷心希望中方繼續為促進和平發揮建設性作用。在烏克蘭危機問題上，中方將繼續以負責任態度勸和促談，與相關各方共同推動危機早日實現政治解決。

另一方面，李輝昨日在北京舉行吹風會，介紹本月初就烏克蘭危機穿梭外交的情況。他表示，停火止戰仍然困難重重，至今不僅看不到戰火停息迹象，反而衝突還有進一步升級危險；各方均堅持自己的立場，對和談認識差距較大，但各方都認同最終要通過談判，而不是槍炮來結束這場戰爭。

李輝