俄逾百武器報復烏 毀水壩 150萬人停電

俄羅斯上周舉行總統選舉前夕及期間，國內西部石油設施多次遭烏克蘭無人機攻擊。俄羅斯周五凌晨連續第二天採取報復行動，對烏克蘭能源網絡發動被指是前年開戰以來的最大規模攻擊，使用151件武器施襲，導致接近150萬人受停電影響。克里姆林宮首次承認，俄方對烏的「特別軍事行動」已經成為戰爭。

烏克蘭空軍周五表示，俄羅斯空襲使用的武器，分別是63架見證者131型或136型自殺式無人機、40枚Kh101型或Kh555型空對地巡航導彈、22枚改作地對地攻擊的S300型或S400型防空導彈、12枚伊斯坎德爾M型地對地彈道導彈、7枚匕首型高超音速空對地彈道導彈、5枚改作空對地攻擊的Kh22型空射反艦巡航導彈，以及兩枚Kh59型空對地巡航導彈。相比之下，俄方周四的空襲涉及29枚巡航導彈與兩枚彈道導彈。

烏稱擊落92目標 5人亡 哈爾科夫、扎波羅熱、克利福洛成為俄羅斯周五空襲主要攻擊的烏克蘭城市，首都基輔連續兩天傳出爆炸聲，赫梅利尼茨基州、敖德薩州、尼古拉耶夫州、文尼察州、利沃夫州、蘇梅州、波爾塔瓦州、伊萬諾－弗蘭科夫斯克州亦通報發生空襲。烏克蘭空軍宣稱防空部隊擊落92個來襲空中目標，但全國有5人死於空襲，其中3名死者來自扎波羅熱，另有26人受傷；周四的空襲造成基輔及周邊地區合共17人受傷。

核電廠斷電力線 恐停擺 烏克蘭停電重災區是哈爾科夫州，70萬人沒有電力供應，當地能源設施遭受15次襲擊；其次是第聶伯羅彼得羅夫斯克州25萬人，敖德薩州20萬人，波爾塔瓦州11萬人。規模是全國最大的扎波羅熱州第聶伯羅水電站被兩枚導彈擊中，水壩中彈起火，國營能源公司宣稱沒有潰決的風險。扎波羅熱核電廠與烏克蘭能源系統連接的一條外部電力線被切斷，目前連接的電力線僅剩一條，若中斷將導致核電廠再次停電。

烏克蘭總統澤連斯基周五呼籲西方國家立即果斷提供關鍵的軍事援助，特別是攔截彈道導彈的愛國者防空系統，表示必須使用該款防禦武器保護哈爾科夫及扎波羅熱，更直言烏克蘭接收援助的延誤情況，不會在俄羅斯導彈出現。俄羅斯總統普京周三預告，針對烏克蘭攻擊俄羅斯石油設施，俄方必定作出相同回應。英國傳媒周五報道，美國要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯石油設施，以免推高油價及招致俄方報復。

克宮認正演變全面戰爭 克里姆林宮發言人佩斯科夫周五表示，「特別軍事行動」在西方國家介入支持烏克蘭後，已經演變成為全面戰爭，直言「每人都應該明白這一點」，以利於自身的內部動員。他指出，俄羅斯繼續追求確保烏克蘭軍隊不能夠威脅俄方的目標，目前有4個必須從烏軍解放並保護的新聯邦主體，並不容許俄羅斯邊境存在公開宣稱要奪取克里米亞半島、頓涅茨克共和國、盧甘斯克共和國、扎波羅熱、赫爾松的國家。本報綜合報道

第聶伯羅水電站水壩暫時沒有潰決的風險。 烏克蘭襲擊俄羅斯西部石油設施位置圖 基輔成為俄羅斯空襲報復烏克蘭的首個目標。 俄羅斯3月21日及22日空襲烏克蘭詳情 澤連斯基（前）要求西方國家盡快提供防空系統。