高評分螺螄粉店揭用加臭醬
【本報綜合報道】四川省成都市市監局人員早前巡查一間高評分、月銷近5,000份的外賣螺螄粉店，發現該店除了廚房極其骯髒外，還使用「螺螄粉加臭醬」，該店被立案調查並暫停營業，等待整改。
廚房極其骯髒 遭立案調查
內地傳媒周四報道，電商平台有多個商家在銷售螺螄粉加臭醬、加濃螺膏等產品，有賣家在產品介紹表示，螺螄粉巨臭螺肉膏每碗成本低至0.1元（人民幣‧下同，約0.11港元），兩斤罐裝螺肉膏售價23.8元（約26港元），平台數據顯示產品已經出售逾9,000份。該商家客服表示，產品家用商用都可以，一斤湯底放5克即可，使湯底螺味更濃，而且配料成分符合國家標準。
其後多個螺螄粉品牌客服回應事件，有的稱沒有使用加臭醬等產品，有的僅表示自家產品已經過第三方檢測機構檢測，質量有保障。其實螺螄粉的臭味來自其配菜之一酸筍，其經發酵製成，過程中產生多種揮發性物質帶來特殊的「香臭」，因此有網民表示：「酸筍本身就有一股強烈的味道，不懂為甚麽還要加增臭劑。」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：