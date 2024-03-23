違反人身保護令 痛毆恐嚇前妻頻仍 怒漢囚8月

廣東省珠海市香洲區人民法院周二對一名屢次違反人身安全保護令、對前妻大打出手並恐嚇威脅的男子作出一審判決，判處有期徒刑8個月，為全國首宗因違反人身安全保護令被法院以拒執罪判處刑罰的案件。

案情指，小麗和張×2015年結婚，兩人共同養育一個女兒。兩人於2019年4月離婚，但一家三口仍同住。小麗重新找了一份工作，張×時常翻看小麗的手機，限制她外出工作，拳腳相加變得頻繁。小麗不堪忍受，帶着孩子搬走，張×就追到小麗工作地方，並打罵及威脅對方，小麗於是向香洲法院申請人身安全保護令。

離婚後仍同住 香洲法院於去年10月13日發出保護令，禁止張×對小麗實施毆打、威脅等家暴行動；禁止張×騷擾、追蹤、接觸小麗及女兒。保護令發出後，張×並沒有收斂，去年11月又到小麗工作地點吵鬧。小麗為了避免衝突，乘坐同事的車離開，張×駕車追逐。逼停小麗乘坐的車後，張×從車上取出一支棒球棍，拉開車門揮往小麗身上，連打5、6下才停手，並打傷出聲勸阻的小麗同事。

張×簽收保護令不出一個月便再次施暴，由公安機關處以行政拘留10日及罰款。在法院嚴厲訓誡後，張×寫下悔過書。惟甫獲自由的張×即故態復萌，持續向小麗發送刀具照片、農藥物流訊息截圖等大量死亡恐嚇短訊。小麗深感恐懼，只好再次向法院求助。

香洲法院隨即對張×作出司法拘留15日的處罰，考慮到他屢次違反人身安全保護令，拒不履行生效裁定確定的禁止事項，香洲法院以涉嫌犯罪將案件線索移送公安機關，張×於今年1月被逮捕。香洲法院周二對張×當庭宣判，以拒不執定裁定罪判刑。本報綜合報道