破特大製售假酒案 涉款逾2億元

泰寧警方去年12月底多次接到群眾舉報，稱有人以遠低於市場價出售某知名品牌白酒。泰寧縣公安局成立專案組調查，發現假酒從泰寧縣杉城鎮一間出租屋對外發貨，租客余某和鄒某有重大犯案嫌疑。警方今年1月5日抓獲正在打包假酒的二人，查獲1,000多瓶酒。

這批現場查獲的酒瓶身模仿某知名白酒，其單瓶成本價僅數十元，經包裝後售價高達3,000元（約3,300港元）。警方聯絡相關白酒廠家打假人員鑑別後，確定這些是假酒。經過兩個多月分析研判和證據固定，警方逐步挖出製售假酒的犯罪團夥，發現生產銷售窩點在湖北隨縣、河南桐柏、吉林公主嶺等地。警方本月14日集中收網，陸續抓獲全部疑犯，並搗毀一個假酒生產窩點。