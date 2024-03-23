國體總局局長稱體育反腐不能放鬆

【本報綜合報道】國家體育總局周四在青島市舉行山東省足球、籃球改革發展和行風治理工作座談會。國家體育總局局長、黨組書記高志丹主持座談會，指出懲治體育腐敗一刻也不能放鬆，要繼續深入推進足球、籃球領域思想道德和作風建設專項治理，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

推進體育強國建設

在聽取與會代表發言後，高志丹表示要統一思想，提高認識，進一步增強加快推進體育強國建設的使命意識，站在落實黨和國家交給體育戰線政治任務的高度來推進「三大球」的建設和發展。他強調，要以刮骨療毒、撥亂反正的勇氣和信心深化改革，堅持穩中求進，以進促穩，先立後破；又要求懲治體育腐敗不能放鬆，希望各級黨委、政府、體育部門以及其他相關部門分工負責，齊抓共管，通過各方的共同努力和不懈奮鬥，實現體育強國建設目標，實現體育事業健康發展。