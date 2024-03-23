男嬰打疫苗後發燒 兩周後死亡

待屍檢結果鑑定

男嬰崢崢的母親杜女士表示，上月27日接到衞生院電話，讓她帶崢崢接種疫苗。當時接種一針免費脊灰疫苗，另一針是自費13價肺炎球菌多糖結合疫苗，分別打在兩隻手臂上。接種疫苗後，崢崢開始不時發燒，後來更嚴重貧血，但查不出原因。本月3日，崢崢入住鄭州兒童醫院，住院第7天至第8天時，其尿液大便開始出血。本月10日，病程紀錄顯示其腎臟、血液及內分泌等三系統異常，翌日杜女士本想帶他到上海市救治，惜中途病重搶救無效離世。