男嬰打疫苗後發燒 兩周後死亡
【本報綜合報道】河南省許昌長葛市一名兩個多月大男嬰上月底在古橋鎮衞生院接種兩種疫苗後，出現持續低燒，幾天後更嚴重貧血，14天後經搶救無效死亡。衞生院負責人周二表示，主管部門與家長溝通過，還在等調查結果，未能夠確定男嬰死因與疫苗有關；該市衞健委表示已經進入法律程序並等待屍檢結果，後續將組織專家鑑定。
待屍檢結果鑑定
男嬰崢崢的母親杜女士表示，上月27日接到衞生院電話，讓她帶崢崢接種疫苗。當時接種一針免費脊灰疫苗，另一針是自費13價肺炎球菌多糖結合疫苗，分別打在兩隻手臂上。接種疫苗後，崢崢開始不時發燒，後來更嚴重貧血，但查不出原因。本月3日，崢崢入住鄭州兒童醫院，住院第7天至第8天時，其尿液大便開始出血。本月10日，病程紀錄顯示其腎臟、血液及內分泌等三系統異常，翌日杜女士本想帶他到上海市救治，惜中途病重搶救無效離世。
杜女士曾經與市衞健委溝通，目前已經聯絡鑑定部門對孩子屍檢，最快40天，最遲兩個月有結果。衞生院強調疫苗沒有問題，「都有紀錄，可以溯源」，但現在下不了結論；家屬已經安排鑑定機構進行事故鑑定，看看是甚麼原因造成死亡，衞生院會全力配合。
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