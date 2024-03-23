遊戲公司始創人遭毒殺 前同事判死

【本報綜合報道】內地遊戲公司遊族網絡始創人林奇2020年遭落毒身亡，經警方調查，公司前高層許垚涉嫌託人從日本購買毒藥加入事主飲用的茶中，最終導致對方死亡，許垚其後被依法刑事拘留並提起公訴。上海市第一中級人民法院昨日公開宣判，以故意殺人罪對被告判處死刑，剝奪政治權利終身；以投放危險物質罪對被告判處有期徒刑6年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

於事主茶中落毒 上海一中院經審理查明，許垚因公司經營管理事宜與受害人林某（即林奇）產生矛盾，經預謀2020年12月14日至15日，在受害人食用物品中投毒。被告還因工作上的原因與受害人趙×甲、趙×乙產生矛盾，經預謀2020年9月至12月在兩人辦公室內飲品等物品中投毒，導致趙×甲、趙×乙等4人中毒。上海一中院認為，被告故意殺人致一人死亡，其行為構成故意殺人罪；投放毒害性物質危害公共安全致4人中毒，其行為構成投放危險物質罪，依法應數罪並罰。

內地傳媒報道，林奇1981年出生，浙江溫州人，2004年畢業於南京郵電大學，2005年踏上創業之路，2009年創立遊族網絡推出《女神聯盟》、《少年三國誌》、《少年西游記》等遊戲。與林奇同年出生的許垚，2003年畢業於西南政法大學法律系，2006年畢業於法國保羅塞尚大學保險法學院。他2017年加入遊族網絡擔任首席風控官，2018年12月林奇等人成立上海三體宇宙文化發展有限公司，由許垚出任行政總裁；有指林奇與許垚長期意見不和，導致矛盾積聚，埋下後者加害前者的伏線。

林奇