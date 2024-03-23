投資者子女易報高考 西藏招商恐釀不公

錄取分數線較其他省區市低 教育部周三印發《關於做好2024年普通高校招生工作的通知》（下稱《通知》），明確本年高考全國統考於6月7日至8日舉行。西藏自治區近日實施招商引資政策，企業投資經營者子女如滿足特定條件，便可報名參加高考。由於西藏高考錄取分數線整體較其他省區市低，有人擔心新政策帶來不公平。

《通知》要求加強規範管理、維護公平公正，確保考試招生工作安全平穩有序。文件重點強調5方面工作要求，第一是針對建立完善高水平考試安全體系，通知要求強化部門協同配合，嚴格考試組織管理，開展手機作弊專項治理。其次是大力促進入學機會公平。第二是嚴格招生計劃管理，繼續實施國家支援中西部地區招生協作計劃、重點高校面向農村和脫貧地區專項計劃。嚴格開展報名資格審核，嚴厲打擊「高考移民」。

第三是是穩步推進高校考試招生改革，包括考試內容改革、加強選拔、培養、評價一體化建設，加強教考銜接。第四是嚴格規範招生錄取管理，要求各地落實監督管理責任，加強對報名、考試、錄取全過程監督。第五是優化考試招生宣傳服務，進一步完善和規範高考成績等發布工作，為考生和家長提供多渠道公共服務。

西藏自治區教育廳、西藏自治區投資促進局於周一聯合發布通知，規定滿足招商引資企業投資經營者子女具有西藏戶籍3年及以上、西藏高中階段學籍一年（高三年級）以上且在藏實際就讀等條件，可參加該區高考報名。按照此前規定，2023年及以後戶籍從外省（區、市）遷入西藏參加高考的考生，需滿足具有西藏戶籍3年以上（含3年）、西藏所屬高中階段學校學籍3年、在藏高中階段3年實際就讀3年的規定，令人質疑通知大幅降低門檻，形容是高考移民指標。

當局稱條件限制仍多 西藏教育考試院回應指，通知對「招商引資」增加很多附加條件，包括招商引資企業投資經營者需是原始股東，在藏首次實際繳納投資金額300萬元（人民幣‧下同，約330萬港元）以上，且5年內不得撤資、撤股，連續3年以上在藏納稅，連續5年以上吸納西藏戶籍人員就業每年保持在5人以上。考試院強調，限定條件有效針對漏洞，招商引資企業注資額由往年10萬元（約11萬港元）大幅增加，且出資要求是實繳，而非認繳（認繳制下不需出資即可註冊公司，實繳則要求股東須出資驗資）。本報綜合報道