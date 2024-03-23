華副商務部長晤美中貿委會長

王受文會見艾倫及美中貿委會會員企業代表時表示，中國經濟長期向好的基本面沒有變，中方堅定不移擴大開放，持續改善營商環境，歡迎美國企業繼續扎根中國，共享中國發展機遇。艾倫表示，美中貿委會及會員企業重視中國市場，歡迎中方進一步擴大開放和改善營商環境的舉措，繼續致力於在華長期發展。

王受文與何立強會面時表示，中美經貿關係是中美關係的重要穩定力量，中國經濟已經由高速增長階段轉向高質量發展階段，中國政府將堅定不移推進高水平開放，持續優化營商環境，這將為包括美國企業在內的各國企業帶來更多發展機遇。何立強表示，美國企業重視中國市場，願意在華長期發展，希望美中雙方加強溝通交流，為兩國工商界合作拓展空間。