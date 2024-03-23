華副商務部長晤美中貿委會長
【本報綜合報道】中國商務部周四公布，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文周三分別會見美中貿委會會長艾倫，以及美中關係全國委員會前會長、麥克拉蒂諮詢公司董事總經理何立強，討論中美經貿關係、中國營商環境等議題。
討論中國營商環境
王受文會見艾倫及美中貿委會會員企業代表時表示，中國經濟長期向好的基本面沒有變，中方堅定不移擴大開放，持續改善營商環境，歡迎美國企業繼續扎根中國，共享中國發展機遇。艾倫表示，美中貿委會及會員企業重視中國市場，歡迎中方進一步擴大開放和改善營商環境的舉措，繼續致力於在華長期發展。
王受文與何立強會面時表示，中美經貿關係是中美關係的重要穩定力量，中國經濟已經由高速增長階段轉向高質量發展階段，中國政府將堅定不移推進高水平開放，持續優化營商環境，這將為包括美國企業在內的各國企業帶來更多發展機遇。何立強表示，美國企業重視中國市場，願意在華長期發展，希望美中雙方加強溝通交流，為兩國工商界合作拓展空間。
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