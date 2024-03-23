倘中芯晶片助華為 美指或違法

質疑中國量產先進晶片能力

埃斯特韋斯出席美國國會眾議院外交事務委員會聽證會，主席麥考爾（Michael McCaul）問及中芯國際為華為生產7納米晶片是否違反美國出口限制措施，埃斯特韋斯表示有可能是，稱不能夠談論任何可能會或不會進行的調查，但當局的確有同樣關切；又重申中芯國際7納米晶片成品率低，質疑中國是否有大規模生產先進晶片的能力。