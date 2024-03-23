倘中芯晶片助華為 美指或違法
【本報綜合報道】負責工業與安全的美國商務部次長埃斯特韋斯（Alan Estevez）周四認為，如果確認中國晶片製造公司中芯國際（SMIC）為受美方制裁的中國電訊設備商華為生產晶片，就有可能觸犯美國法律。
質疑中國量產先進晶片能力
埃斯特韋斯出席美國國會眾議院外交事務委員會聽證會，主席麥考爾（Michael McCaul）問及中芯國際為華為生產7納米晶片是否違反美國出口限制措施，埃斯特韋斯表示有可能是，稱不能夠談論任何可能會或不會進行的調查，但當局的確有同樣關切；又重申中芯國際7納米晶片成品率低，質疑中國是否有大規模生產先進晶片的能力。
美國商務部轄下工業與安全局去年9月表示，正在調查中芯國際的7納米晶片，外界質疑技術來自荷蘭半導體設備公司艾司摩爾（ASML）和多間美國半導體設備公司，並在荷蘭和美國實施出口限制前銷往中國。埃斯特韋斯承認中芯國際在出口限制實施前獲得技術，但並非最高端技術，生產過程會隨時間推移僵化。
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