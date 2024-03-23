收購郭台銘大選連署書 11人判囚

郭台銘

【本報綜合報道】台灣總統選戰期間，前國民黨中常委范成連涉找宗親、友人，收購鴻海集團始創人郭台銘參選總統連署書，新竹地方法院針對11名宗親、友人，依交付賄賂罪判囚兩個月至6個月。范成連與涉事的新埔鎮代會主席王增基將另案審理。

涉發放123萬元賄款 新竹地檢署起訴書指出，范成連是前國民黨中常委，也是世界客屬總會理事長，為了支持郭台銘爭取參選總統資格連署，去年10月4日前籌措2,000萬元（新台幣‧下同，約492萬港元），並與王增基等人約定以金錢對外收連署書。他們發放500餘萬元（約123萬港元）賄款，找來宗親、友人透過王增基經營的加油站收購連署書。

范成連否認犯行，稱給王增基等人的錢是場地租金、人事支出和行政開銷等，不知道他們以收購手段募集連署書。王增基認為台灣經濟需要郭台銘，因此答應范成連等人的要求。

新竹地方法院法官認為，范姓宗親、王增基7名友人、黃姓站長、吳姓員工等人所為損害選舉公正性，但考慮到他們並非被連署人，未實質獲得巨大利益，僅助同案被告范成連、王增基收購連署書，遂作出上述判決。