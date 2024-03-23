金門釣客漂流福建 被揭當兵送還煞停

台灣金門兩名釣客周日上午乘船出海釣魚迷航漂流，由中國大陸海警船救起。國台辦發言人陳斌華昨日表示，其中一人當日由福建送返金門，另一人編造虛假職業訊息隱瞞台軍現役人員身份，有關部門需進一步核實。

陳斌華指，福建海警於周日凌晨4時許，在圍頭灣海域發現求救的一艘無船名海釣船並救起兩人，他們均來自金門。連日來對兩人給予醫療救助和人道關懷，提供周到的各項服務，並讓他們致電家人報平安，以踐行「兩岸一家親」理念。

另一人已送返 經了解，兩人分別為胡姓、吳姓男子。其中胡姓男子為台軍現役人員，未有如實說明身份，且編造虛假職業訊息有意隱瞞，有關部門需進一步核實，而吳姓男子由福建方面於昨日送返金門。陳斌華強調，兩岸同胞血脈相連，遇到突發險情時相互救援、守望相助，歷來如此，理應如此。廈門海上搜救中心原定周一上午把兩人送返金門，陳斌華在同日記者會強調盡快安排人船送返金門。

需進一步核實身份 台灣陸委會副主委詹志宏周四表示，金門釣客迷航漂流事件發生後，台灣海巡部門第一時間與對岸相對應主管部門聯繫，確認人員平安。有傳大陸沒有回應台方的請求，詹志宏澄清並無此事，並指根據台灣海巡的聯繫結果，對方表示「上面還沒有決定下來」。

詹志宏認為，214金門撞船事件發生後陸方有較為積極的處理態度，認為準備加強取締「三無船舶」等措施是正向發展，相信類似的不幸事件應該會明顯減少。台灣海基會董事長李大維昨日指，近期在金馬外海發生多宗意外事故，兩岸政府都第一時間搜救，人道考慮是首要原則，責任歸屬有待司法機關調查，相信最終能透過協商解決。本報綜合報道

吳男家門口放了一艘小船。（中時電子報圖片） 陳斌華 胡男家裏擺放各式釣竿。