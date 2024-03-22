研祖父殉國故事 終找回遺骸

【本報綜合報道】英國西約克郡一名男子自幼聽說祖父從軍殉國的故事，長大後更熱衷研究其遺物和歷史遺產，曾試圖找出祖父陣亡地方卻無果，一直以為遺骸早已消失。詎料，專家早前透過新的DNA技術成功找回祖父骸骨，他亦如願與家人以軍儀安葬祖父，慰藉英靈。

一戰被炮彈擊中失蹤 理查德（Richard Hemsley）介紹，祖父赫姆斯利（Francis Hemsley）1880年出生於英國，曾作為英軍在南非作戰，後於1911年移民加拿大，並在當地生兒育女，以及加入當地一個民兵團成為中尉。隨第一次世界大戰打響，他加入加拿大遠征軍，希望代表英國作戰，同時安頓家人重返英國。他最終於1917年在法國被炮彈直接擊中，遺體失蹤，陣亡時年僅37歲。

至2012年，一名拆彈人員在法國清理某建築場地期間，偶然發現一具遺體及部分遺物，因當時線索不足，未能直接確認身份。多年過去，加拿大國防部傷亡識別計劃人員去年以新的DNA技術分析遺骸，終於確認身份為赫姆斯利。