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阿桑奇傳與美洽商免引渡認罪
英國高等法院正在審理維基解密始創人阿桑奇，反對從英國引渡到美國受審的最終上訴申請。美國傳媒周三引述消息報道，阿桑奇的代表律師最近數個月與美國司法部官員初步討論達成認罪協議的內容，阿桑奇有望透過承認輕罪指控獲得刑期寬減，最終毋須引渡直接獲釋。（綜合報道）
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