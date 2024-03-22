趙安吉駕車溺斃 酒精超標兩倍

台灣裔美國前運輸部長趙小蘭的胞妹趙安吉，上月11日在德州駕駛電動車誤墮池塘溺斃。德州警方周三斷定趙安吉死於不幸。驗屍發現趙安吉事發時體內酒精濃度，達到接近德州法定限度的3倍，她死前曾致電摯友告知自己被困車內，平靜地表示自己大限將至，對摯友說「我愛你」。（綜合報道）