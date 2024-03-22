兩岸國際

武氏映春出任越南國家代主席

擔任越南國家主席僅一年的武文賞，早前被越共中央檢查委員會報告違反黨規行為後辭職，周三獲越共十三屆中央委員會批准。越南國會常務委員會昨日宣布，由國家副主席武氏映春出任代主席。（綜合報道）
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