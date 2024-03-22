3月22日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月22日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
武氏映春出任越南國家代主席
擔任越南國家主席僅一年的武文賞，早前被越共中央檢查委員會報告違反黨規行為後辭職，周三獲越共十三屆中央委員會批准。越南國會常務委員會昨日宣布，由國家副主席武氏映春出任代主席。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240322-0322_00180_048/武氏映春出任越南國家代主席
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc