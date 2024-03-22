韓化學品船在日翻覆釀8死

【本報綜合報道】載有11人、懸掛南韓國旗化學品船KEOYOUNG SUN號周三在日本山口縣外海入水翻覆，日本海上保安廳同日下午確認救起的9人中有8人死亡，另一人則沒有生命危險，正緊急搜救餘下的兩名船員。

載980噸丙烯酸 1人獲救 KEOYOUNG SUN號周三上午約7時在下關市陸連島西北偏北海岸附近發出救援請求，稱因天氣惡劣而拋錨停泊後船身傾斜。船上載有8名印尼人、兩名南韓人和一名中國人，周一離開兵庫縣姬路港，前往南韓蔚山，向日本海上保安廳提出申請後，自周三黎明時分起就在出事海域拋錨停泊。船上載有980噸丙烯酸，但目前尚未確認有否洩漏。現場海域風高浪急，風速每小時達36至54公里，浪高3.5米。

大風天氣亦釀車禍阻航班 大風天氣在日本亦造成其他事故，當中一輛貨櫃車同日下午在橫濱市高速公路上行駛時被大風吹至翻側，無造成傷亡。此外，受大風天氣影響，日本航空和全日空兩間航空公司當天共有94個航班取消，約一萬人行程受影響。