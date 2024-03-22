移民湧入缺住屋供應 澳洲收緊學生簽證

澳洲統計局昨天公布最新數據顯示，全國移民人數再創新高，加劇本已緊張住屋需求。內政部部長奧尼爾（Clare O'Neil）同日宣布多項新政策，當地由明天起提高學生及研究生簽證英語要求，亦會暫停屢次違規教育機構招收國際學生資格。

留學生IELTS須6分或以上 奧尼爾在聲明提到，上述措施有助降低移民數字，同時履行現屆政府承諾，那就是修補由前朝政府留下、現已破損移民系統，又指自去年9月後，政府連串行動已成功降低移民數目，近期批出學生簽證較對上一年下降35%。她提到澳洲是個能夠容納多元文化及使用多種語言自豪國家，經移民審查後發現英語要求門檻不足，故此國際學生今後申請簽證需在國際英語水平測試（IELTS）取得最少6.0分，研究生則需取得最少6.5分。

禁屢違規機構招收國際生 除了提高英語門檻，奧尼爾另提及部分被譽為「鬼校」及「簽證工廠」教育機構未來數周會收到政府警告，會有半年時間糾正問題，否則會被禁止招收國際學生。此外，當地亦會引入「真正學生測試」，學生需回答赴澳學習意圖及經濟狀況問題，並交回一份提及自己理解何謂真正學生聲明，藉此打擊主要前來工作而非讀書人士。為了防止出現漏洞，政府亦會在訪客簽證施加「不得居留」條件。

經歷新冠疫情，澳洲2022年推動一系列吸引移民政策，包括不限國際學生工時，藉此填補人手短缺問題。根據統計局公布數據，全國截至去年9月30日一共錄得近54.9萬名移民，增幅達到六成，大部分人來自印度、中國及菲律賓。

縱使大量移民隨後湧入，成功解決市場勞力供應及企業上調工資壓力，卻導致國內多地房地產市場供應不足，部分城市空置可租單位亦變得寥寥無幾。印度傳媒昨天估計，因應澳洲、加拿大及英國近期紛紛實施限制簽證措施，當地或有愈來愈多學生選擇前往美國及歐洲國家求學。本報綜合報道