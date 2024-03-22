哈馬斯指以方就停火反應負面
【本報綜合報道】以色列與哈馬斯的加薩停火及交換人質談判仍然膠着，哈馬斯在黎巴嫩的高級代表哈姆丹周三指摘，以方對哈馬斯的停火建議反應負面，揚言以色列總理內塔尼亞胡要對談判失敗負責。
哈馬斯撤回之前同意事項
哈姆丹在貝魯特舉行的記者會上稱，談判的調解人在周二晚通報了以方對哈馬斯停火提案的立場，而總的來說，以方回應消極，非但沒有回應哈馬斯的要求，更撤回了之前向調解員表達了同意的事項。哈姆丹稱，內塔尼亞胡及其政府，要對未能透過談判達成以巴互換人質及囚犯並停止加薩戰事負責。美國國務卿布林肯周三抵達沙特阿拉伯，會見王儲穆罕默德‧薩勒曼，討論一項使沙特和以色列關係正常化的計劃，作為以巴邁向「兩國方案」的一部分。布林肯透露，美國已經向聯合國安理會提交一份決議草案，呼籲加薩立即停火和釋放人質。美國此前傾向在決議使用較溫和的「人道主義休戰」字眼，顯示華府對以色列態度轉趨強硬。
內塔尼亞胡周三在一段視像聲明中指，「還需要一些時間」以軍才會進攻拉法，而在繼早前批准進攻拉法的計劃之後，他很快會批准一項從拉法撤離巴人平民的計劃。內塔尼亞胡與美國的分歧演變成黨派之爭，受美國國會參議院多數黨領袖舒默點名批評，內塔尼亞胡周三選擇以視像形式出席參議院共和黨人的閉門午餐會，期間直接抨擊舒默的言論令人憤慨，獲多名共和黨參議員附和。舒默則表明，把問題黨派化會傷害美國幫助以色列的事業。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：