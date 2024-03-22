哈馬斯指以方就停火反應負面

哈馬斯撤回之前同意事項

哈姆丹在貝魯特舉行的記者會上稱，談判的調解人在周二晚通報了以方對哈馬斯停火提案的立場，而總的來說，以方回應消極，非但沒有回應哈馬斯的要求，更撤回了之前向調解員表達了同意的事項。哈姆丹稱，內塔尼亞胡及其政府，要對未能透過談判達成以巴互換人質及囚犯並停止加薩戰事負責。美國國務卿布林肯周三抵達沙特阿拉伯，會見王儲穆罕默德‧薩勒曼，討論一項使沙特和以色列關係正常化的計劃，作為以巴邁向「兩國方案」的一部分。布林肯透露，美國已經向聯合國安理會提交一份決議草案，呼籲加薩立即停火和釋放人質。美國此前傾向在決議使用較溫和的「人道主義休戰」字眼，顯示華府對以色列態度轉趨強硬。