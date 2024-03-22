印尼防長勝大選 對手擬入稟

【本報綜合報道】印尼選舉委員會周三正式宣布，現任國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）與競選拍檔、現任總統維多多的長子吉布蘭在上月中舉行的總統選舉中獲勝，當選下屆正副總統。他們的得票率為58.58%，獲得逾9,620萬張選票。

指控選舉涉違規欺詐

普拉博沃的總統就職典禮將於10月20日在印尼新首都努山塔拉舉行，他感謝選民支持，稱自己會成為所有印尼人民的總統，又稱印尼面對的挑戰仍然巨大，承諾會消除貧困和不公。他又感謝即將離任的維多多，承諾會以維多多的經濟政策為指導，努力並盡快為印尼人民帶來成果。美國國務卿布林肯亦祝賀普拉博沃當選，並表示熱切期待與普拉博沃合作。不過，落敗的雅加達首都特區前省長阿尼斯（Anies Baswedan）以及中爪哇省前省長甘賈爾（Ganjar Pranowo）擬入稟憲法法院挑戰選舉結果，指控選舉有違規和詐欺行為，他們兩對競選組合的得票率分別為24.94％及16.46％。