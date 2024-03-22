澳洲前總理：華不威脅其他國家

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日在悉尼，會見澳洲前總理基廷。王毅指出，澳洲是美國的盟友，也是中國的夥伴，更是一個主權國家，歡迎澳方從自身根本利益出發，獨立自主地制訂政策。基廷稱，中國不對其他國家構成威脅，有利地區和平穩定；又稱中國的發展振興不可阻擋，對中澳關係前景充滿信心。

王毅籲中澳互相理解 王毅在會面中讚賞基廷長期關心支持中澳關係發展，指中澳同處亞太地區，兩國經濟互補、利益交融，應當相互理解信任，追求合作共贏，兩國關係正在重回正軌。他表示，中方願與澳方一道推動中澳全面戰略夥伴關係更成熟穩定，更富成果，更好造福兩國人民和整個地區，同時與包括澳洲在內的各國分享發展機遇。此外，中國國務委員、公安部部長王小洪周二在北京與澳洲聯邦警察總長克肖會面，為近年來訪問中國級別最高的澳洲警察代表團。會上兩人均表示，希望雙方加強執法合作。

英國國防大臣夏博思與澳洲國防部長馬利斯昨日在澳洲坎培拉，簽署一項新的國防和安全合作協議，令兩國軍隊更容易在彼此國家共同行動。