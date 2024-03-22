起飛不久引擎起火 達美波音機折返迫降

載174人 阿魯巴島赴喬治亞州 美國飛機製造商波音公司生產客機近期屢生事故，安全程度惹人質疑。美國達美航空公司一架波音737-900客機周二從北美洲荷蘭屬地阿魯巴島起飛不久後發生「機械故障」，其中一個引擎起火，被迫折返及緊急迫降，最終安全降落。

涉事編號DL581航班執飛從阿魯巴島飛往美國喬治亞州首府亞特蘭大航線，機上當時載有168名乘客、4名機艙服務員及兩名機師。

根據航班追蹤網站FlightAware紀錄顯示，客機於當地周二下午4時18分左右起飛，之後不斷在阿魯巴島上空盤旋，直至下午5時08分左右折返原地。

一名乘客在網上討論區表示，他在客機起飛後聽到巨大轟鳴聲，起初以為是其中一側起落架故障，之後經廣播系統得悉客機左側引擎起火，火勢已得到控制，不過機長決定折返。他指機上所有乘客表現冷靜，落機後獲告知有大鳥飛入客機引擎。

針對上述事故，達美航空發言人表示涉事客機安全降落及順利滑行返回登機閘口，團隊正在努力把旅客盡快及安全送達最終目的地，為延誤行程一事致歉。

阿拉斯加航空波音機裂玻璃 另外，阿拉斯加航空一架編號為AS9的波音737-800客機，周日傍晚從華盛頓列根國家機場起飛，直至同晚降落俄勒岡州波特蘭國際機場，當時正接載159名乘客及6名機組人員。然而，客機下降時內層擋風玻璃突然裂開，事件沒有造成人命傷亡。

阿拉斯加航空事後承認事件，又指只要餘下層數擋風玻璃無問題，足可維持機艙壓力。波音發言人亦反駁，所有飛機製造商生產飛機經常出現擋風玻璃破裂情況，不會構成飛行安全問題。本報綜合報道