歐盟擬動用俄凍結資產利潤供烏

【本報綜合報道】歐盟委員會周三提出，每年把俄羅斯央行在歐洲被凍結資產的九成孳息收入，通過歐洲和平機制為烏克蘭購買彈藥，以及用於重建。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃回應指，俄方必定會對「直接盜匪和盜竊」的行為作回應。

年達384億元 最快7月轉出 預計2024年歐盟凍結的俄羅斯資產，對烏克蘭的財政貢獻總額將高達40億至45億歐元（約342億港元至384億港元）。方案將提交歐盟理事會，若27個成員國達成共識，利潤將每年分兩次撥給烏克蘭，預計最快今年7月轉出首筆資金。俄羅斯資產由歐盟中央證券託管機構持有，該機構保留3%營運費用，並保留10%的利潤，以防止俄羅斯採取法律行動。歐盟有關提案並未設想沒收全部凍結的俄羅斯資產，而是使用其產生的利潤。

歐洲議會周三公布，歐盟已達成允許烏克蘭農產品免關稅進入旗下市場臨時協議，限期直至2025年6月5日為止。歐盟對烏克蘭家禽、雞蛋及糖設置進口限額，一旦有關貨物數量超過前年及去年進口量才會徵收關稅，若烏克蘭小麥進口量激增則會採取同樣做法。作為擴大協議一部分，歐盟將烏克蘭燕麥、粟米及蜂蜜納入免關稅農產品。