烏最快年尾方能生產標準155毫米炮彈
【本報綜合報道】美國《華盛頓郵報》周三報道，烏克蘭至少要到本年下半年，才能開始在國內生產北約標準的155毫米炮彈。
歐盟百萬枚炮彈未兌現
由於西方國家無法滿足烏克蘭的炮彈需求，因此烏克蘭在本國生產炮彈一事備受關注。歐盟去年承諾在本年3月前提供100萬枚炮彈，但至今仍未兌現。同時，烏克蘭僅有的蘇式武器庫存，以及前《華沙公約》成員國捐贈的剩餘物資即將見底。惟烏克蘭國防工業公司一名消息人士透露，最快下半年才可啟動國內炮彈生產程序。報道列出烏克蘭成為武器主要生產國所面臨的多個難題，包括缺乏投資，在全球供應緊張下缺乏可靠的火藥及火箭推進劑來源，武器採購繁瑣程序影響，以及無法保護工廠免受俄羅斯打擊。
捷克外交部長利帕夫斯基表示，迄今已為烏克蘭爭取到30萬枚炮彈，將為前線烏軍換來至關重要的數個月喘息空間。英國《衞報》援引捷克消息人士稱，首批大口徑炮彈將於6月運送，不具約束力承諾包括供應額外20萬枚炮彈。
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