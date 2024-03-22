烏最快年尾方能生產標準155毫米炮彈

歐盟百萬枚炮彈未兌現

由於西方國家無法滿足烏克蘭的炮彈需求，因此烏克蘭在本國生產炮彈一事備受關注。歐盟去年承諾在本年3月前提供100萬枚炮彈，但至今仍未兌現。同時，烏克蘭僅有的蘇式武器庫存，以及前《華沙公約》成員國捐贈的剩餘物資即將見底。惟烏克蘭國防工業公司一名消息人士透露，最快下半年才可啟動國內炮彈生產程序。報道列出烏克蘭成為武器主要生產國所面臨的多個難題，包括缺乏投資，在全球供應緊張下缺乏可靠的火藥及火箭推進劑來源，武器採購繁瑣程序影響，以及無法保護工廠免受俄羅斯打擊。