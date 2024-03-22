俄防長：烏軍年初至今損失逾7萬人

【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周三國防部部務委員會會議發言，指本年初以來烏軍損失逾7.1萬人和1.1萬件各種武器，幾乎是去年同期數字的3倍。

頻頻出現逃兵 紹伊古表示，損失慘重致烏軍頻頻出現逃兵，且烏克蘭控制領土上平民受到軍隊擄掠。基輔政權向平民隱瞞真實戰場情況，把針對俄羅斯平民的恐襲視為成功，更強化強制動員。

烏軍過去8日襲擊別爾哥德州、庫爾斯克州邊境失敗，損失3,501人，其中790人陣亡。烏軍還損失23輛坦克、34輛裝甲車、5套「殭屍」多管火箭系統發射器及1架米8直升機。

紹伊古指出，美國及其衞星國十分擔心俄羅斯的軍事勝利，愈來愈難以令西方社會相信需繼續向烏軍提供武器及彈藥，烏軍指揮部被迫動用僅有的預備隊及部署最昂貴西方裝備，但無法扭轉戰場形勢。

紹伊古宣布，中將布利加（Andrei Bulyga）獲總統普京委任為俄國防部副部長，主理後勤支援事務。烏克蘭總參謀部證實，烏軍繼續在俄軍可能進犯的方向修築防線，切爾尼哥夫州邊境地區正建立一個防禦系統，在中間防禦地帶修建堅固據點。