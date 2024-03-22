法傳援烏2000兵 接防白羅斯邊境

法國總統馬克龍早前透露有意向烏克蘭派兵，風波至今仍然持續。烏克蘭最高議會議員貢查連科周三宣稱，法國打算派兵進駐烏克蘭接壤白羅斯邊界，讓烏軍抽調更多兵力往前線抵抗俄軍。俄羅斯對外情報局局長納雷什金周二則指，法國準備向烏克蘭派出2,000名士兵。

擬於烏西部建聯合基地 貢查連科透露，法國派軍計劃的討論進度良好，其中一說是一支歐洲軍隊將接管烏白邊境防務，讓戍邊烏軍可轉移其他方向，增援東部及南部前線。貢查連科援引與馬克龍關係密切的消息人士稱，馬克龍對派兵一事非常堅決，但士兵人數仍在討論中。法國希望為了派兵組建一個盟友聯盟，可能包括波蘭與波羅的海國家。由於德國憂慮派出地面部隊攻局勢不必要升級，更害怕與俄羅斯直接對抗，所以不太可能加入。此外，馬克龍還考慮在烏克蘭西部兩地，建立一個軍事訓練及生產彈藥的聯合基地。

英國首相府發言人強調，英軍不會與烏軍並肩作戰，且英國政府排除向烏克蘭部署軍隊的可能。波蘭外長西科爾斯基重申基於歷史原因，不會向烏克蘭派出地面部隊。他指波烏作為同一個國家已有400年歷史，派兵將為俄羅斯的宣傳提供素材，因此波蘭不會率先派兵。

英國波蘭明言拒派兵 法國在野國民聯盟前黨魁瑪琳勒龐認為，烏克蘭問題並非法國重大利益，幫助烏克蘭的唯一途徑是推動和談。美國國家安全顧問沙利文周三突然訪問烏克蘭首都基輔再派定心丸，強調相信美國國會將投票支持援助法案，希望烏克蘭相信美國。

納雷什金表示，法軍對在烏法國公民死亡人數不斷上升感到擔憂，隨着傷亡人數據稱超出心理閥值，法國可能爆發抗議。納雷什金指控馬克龍政府隱瞞資訊及延遲對外公布，且法軍對派特遣隊赴烏感到擔憂，認為行動瞞不過俄羅斯。他警告，法軍士兵赴烏後將成為俄軍優先合法攻擊目標。

法國陸軍參謀長席爾在周二刊登的《世界報》專訪中指出，法國已準備好面對任何國際事態發展，並為最艱難戰鬥作好準備。法國同時負有國際責任，以防務協議聯繫面臨重大威脅的國家，故法軍須接受訓練及與盟友軍隊協同作戰。席爾續稱，法國目前可在30天內組建一個兩萬人的師，並有能力指揮一個由北約盟軍師組成的6萬人軍級部隊。本報綜合報道